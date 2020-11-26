Отраслевое СПО: насколько оно востребовано у российских абитуриентов

Выбрать образовательную организацию профессионального образования всегда сложно. Каждый человек решает этот вопрос по-своему. Для кого-то важны бюджетные места, для кого-то - статус образовательной организации и ее место в рейтингах, кто-то выбирает по месту учебы родителей или друзей.

Даже если старшеклассник уже определился с будущей профессией, ему все равно приходится выбирать - многие образовательные организации готовят специалистов по одним и тем же направлениям подготовки. Как бы то ни было, этот выбор всегда очень ответственен, ведь, как правило, именно с него начинается профессиональное самоопределение, которое скажется на будущей деятельности и жизненном пути человека.

Проблема выбора образовательной организации стоит не только перед тем, кто планирует поступать в вуз, но и перед тем, кто начинает со среднего профессионального образования (СПО). Еще совсем недавно вопрос о том, какой колледж выбрать, вызвал бы удивление. Тогда казалось, что получать СПО шли в основном те, кто плохо учился в школе, не поступил в вуз или вряд ли задумывался, где лучше получать образование. В последние годы ситуация изменилась.

Популярность СПО существенно возросла. С каждым годом желающих поступить в колледжи и техникумы становится все больше, причем идут туда люди с высокими оценками в средней школе, которым небезразлично, где и как учиться. Немало среди поступающих и тех, кто уже сориентировался в профессиональном плане, увлекся определенным делом, посещает соответствующие кружки и клубы.

Сегодня сеть образовательных организаций с СПО включает в себя как многопрофильные колледжи и техникумы, так и те, что имеют отраслевую специфику деятельности. Наиболее характерны медицинская, педагогическая, транспортная, сельскохозяйственная направленности, а также сценическое и изобразительное искусство. Таких колледжей и техникумов в России 1299 - почти 40% от всей сети образовательных организаций СПО. Правда, отраслевые колледжи, как правило, меньше по размерам. К примеру, если число учащихся в многопрофильной организации в среднем чуть больше тысячи студентов, то в отраслевой - лишь 570.

Вполне закономерно, что чаще всего отраслевая специализация встречается при реализации образовательных программ медицинской направленности. Так, из 522 образовательных организаций СПО медицинской направленности 401 - почти 77% - имеют выраженную отраслевую специфику деятельности.

Среди организаций, готовящих по профессиям и специальностям "Образование и педагогика", доля отраслевых колледжей - 31%. Каждая пятая организация СПО транспортной и сельскохозяйственной направленности тоже обладает отраслевой спецификой.