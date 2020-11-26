Отраслевое СПО: насколько оно востребовано у российских абитуриентов

Выбрать образовательную организацию профессионального образования всегда сложно. Каждый человек решает этот вопрос по-своему. Для кого-то важны бюджетные места, для кого-то - статус образовательной организации и ее место в рейтингах, кто-то выбирает по месту учебы родителей или друзей.
Даже если старшеклассник уже определился с будущей профессией, ему все равно приходится выбирать - многие образовательные организации готовят специалистов по одним и тем же направлениям подготовки. Как бы то ни было, этот выбор всегда очень ответственен, ведь, как правило, именно с него начинается профессиональное самоопределение, которое скажется на будущей деятельности и жизненном пути человека.
Проблема выбора образовательной организации стоит не только перед тем, кто планирует поступать в вуз, но и перед тем, кто начинает со среднего профессионального образования (СПО). Еще совсем недавно вопрос о том, какой колледж выбрать, вызвал бы удивление. Тогда казалось, что получать СПО шли в основном те, кто плохо учился в школе, не поступил в вуз или вряд ли задумывался, где лучше получать образование. В последние годы ситуация изменилась.
Популярность СПО существенно возросла. С каждым годом желающих поступить в колледжи и техникумы становится все больше, причем идут туда люди с высокими оценками в средней школе, которым небезразлично, где и как учиться. Немало среди поступающих и тех, кто уже сориентировался в профессиональном плане, увлекся определенным делом, посещает соответствующие кружки и клубы.
Сегодня сеть образовательных организаций с СПО включает в себя как многопрофильные колледжи и техникумы, так и те, что имеют отраслевую специфику деятельности. Наиболее характерны медицинская, педагогическая, транспортная, сельскохозяйственная направленности, а также сценическое и изобразительное искусство. Таких колледжей и техникумов в России 1299 - почти 40% от всей сети образовательных организаций СПО. Правда, отраслевые колледжи, как правило, меньше по размерам. К примеру, если число учащихся в многопрофильной организации в среднем чуть больше тысячи студентов, то в отраслевой - лишь 570.
Вполне закономерно, что чаще всего отраслевая специализация встречается при реализации образовательных программ медицинской направленности. Так, из 522 образовательных организаций СПО медицинской направленности 401 - почти 77% - имеют выраженную отраслевую специфику деятельности.
Среди организаций, готовящих по профессиям и специальностям "Образование и педагогика", доля отраслевых колледжей - 31%. Каждая пятая организация СПО транспортной и сельскохозяйственной направленности тоже обладает отраслевой спецификой.
По данным мониторинга качества подготовки кадров, наиболее привлекательны для школьников, выбравших СПО, именно отраслевые образовательные организации. Если в многопрофильные колледжи в 2019 году в расчете на 100 бюджетных мест очной формы обучения подали 229 заявлений, то в отраслевые - 289. По статистике, в отраслевые образовательные организации поступают более подготовленные школьники. Средний балл поступивших туда на бюджет - 4,11, а в многопрофильные - лишь 3,85. Выше среди поступивших в отраслевые колледжи и доля тех, у кого средний балл аттестата об основном или среднем общем образовании выше четырех - 53,5%. По многопрофильным этот показатель - 34%.
При существующих определенных ограничениях сегодня именно показатель среднего балла поступающих свидетельствует о восприятии качества подготовки в образовательных организациях со стороны потребителей образовательных услуг. Если считать данное утверждение справедливым, то очевидно, что в представлении потенциальных студентов (а если говорить о СПО, то, прежде всего, их родителей) наличие у образовательной организации отраслевой специализации - это залог более высокого качества образовательного процесса. Это предположение подтверждается и результатами мониторинга.
Образовательные организации с отраслевой направленностью, как правило, более тесно взаимодействуют с профильными предприятиями. К примеру, в составе штатного персонала отраслевых колледжей более 6% преподавателей и мастеров производственного обучения имеют опыт работы по профильной деятельности. Чуть более 2% педагогического состава работают в СПО по совместительству с работой на действующих профильных предприятиях. В многопрофильных колледжах эти показатели составляют соответственно 4,5% и менее 1%.
Более тесная связь с реальной экономикой усиливает практико-ориентированность образовательного процесса, повышает уровень профессиональной вовлеченности учащихся и дает возможность более результативно решать вопросы трудоустройства выпускников. Немаловажный индикатор качественного образовательного процесса - тот факт, что 23% реализуемых образовательных программ прошли общественно-профессиональную аккредитацию у работодателей. Это значит, что знания и навыки, полученные студентами, соответствуют современным требованиям рынка труда.
Как показывают результаты опросов абитуриентов СПО, доля желающих получить качественное профессиональное образование растет с каждым годом. И с этой точки зрения результаты мониторинга образовательных организаций СПО многим помогут получить ответ на вопрос: "Куда пойти учиться?"