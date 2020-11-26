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Гендиректором "Креатив Медиа" назначен Александр Винокуров

Он отметил, что не собирается инициативно вводить платную подписку для Spletnik.ru, Wonderzine и The Village

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Инвестор телеканала "Дождь" и глава сервиса Republic, бизнесмен Александр Винокуров назначен генеральным директором компании "Креатив Медиа", которая издает Spletnik.ru, Wonderzine и The Village. Об этом Винокуров сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"Назначен генеральным директором ООО "Креатив Медиа", - написал он.

Винокуров в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что будет управлять данными изданиями. Своей главной задачей на посту гендиректора он назвал попытку "сделать компанию прибыльной". Винокуров также сообщил, что не собирается инициативно вводить платную подписку для трех изданий. "Это решение оставлю в компетенции главных редакторов", - сказал он.

Винокуров проинформировал, что его назначение на пост гендиректора не связано с инвестициями в "Креатив медиа". "Они уже достаточно хорошо проинвестированы", - пояснил он.

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