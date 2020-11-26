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В Териберке под Мурманском установят скелет кита из "Левиафана"

Арт-объект установят на берегу Северного Ледовитого океана, где снималась картина

МУРМАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Оригинальную декорацию из фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева - скелет кита - установят в качестве арт-объекта в Териберке Мурманской области, на берегу Северного Ледовитого океана, где снималась картина. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис, выступая в четверг на международном арктическом форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Мы нашли тот самый уникальный скелет кита, ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма "Левиафан", нашли благодаря нашим друзьям из правительства Москвы, и в ближайшие два месяца мы перевезем эту декорацию, эту яркую точку в Териберку, как еще один объект притяжения", - сказал Чибис.

Глава региона лично встретился с режиссером Звягинцевым в Мурманске в четверг, автор "Левиафиана" принимал участие в IV Международном форуме "Креативные индустрии Арктического региона". "Я ему искренне благодарен за то, что он с одной стороны показал всю уникальность северной природы, обостренное чувство справедливости у северян, это ярко и жестко в фильме сказано, и, конечно, дал нам возможность сделать так, чтобы Териберка становилась местом, которое хочет посетить огромное количество людей", - отметил губернатор.

Чибис добавил, что Териберка, как точка притяжения туристов в регион, активно развивается, в поселке ликвидирована свалка, которая существовала более 30 лет, проведен высокоскоростной интернет, выполнен первый этап реконструкции автоподъезда к населенному пункту. До конца 2020 года Териберка получит статус особо охраняемой природной территории, заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что ученые Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) провели исследования ландшафтов в районе сельского поселения Териберка, теперь перед ними стоит задача определить границы создаваемого в Териберке природного парка и сделать заключение о необходимости регламентирования въезда туристов и некоторых видов хозяйственной деятельности. Кроме того, в Териберке силами специалистов КНЦ РАН проводится социологическое исследование для того, чтобы получить мнение местного сообщества относительно целесообразности создания на территории поселения природного парка. Свои научные выводы исследователи должны представить в правительство региона до 1 февраля 2021 года.

Сельское поселение Териберка с населением около тысячи человек расположено в Кольском районе Мурманской области в 120 км от Мурманска, при этом последние 40 км пути приходится преодолевать по грунтовой дороге, которую зимой часто полностью заметает.

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