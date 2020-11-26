Ростовские депутаты предложили расширить господдержку молодежных организаций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили внести поправки в проект Федерального закона "О молодежной политике в РФ", согласно которым, в частности, необходимо включить добровольческие молодежные организации в перечень тех, кто может рассчитывать на государственную поддержку, сообщил в ходе заседания регионального парламента первый зампред заксобрания Андрей Харченко.

"Решение принято", - сказал Харченко.

В пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области уточнили, что депутаты привлекли к обсуждению не только молодежные общественные организации, но и органы исполнительной власти, депутатов Государственной думы, научное сообщество. Депутаты также считают необходимым расширить перечень основных направлений работы в сфере молодежной политики, добавив туда международное сотрудничество и духовно-нравственное патриотическое воспитание.

"Данные уточнения позволят еще большему числу молодых семей, молодых специалистов и талантливой молодежи воспользоваться мерами государственной поддержки", - отметили в пресс-службе.

Госдума в середине ноября приняла законопроект "О молодежной политике в Российской Федерации" в первом чтении. Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Авторы проекта уверены, что расширение возрастных рамок молодежи позволит большему числу россиян воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными для представителей молодого поколения, в том числе молодых специалистов и молодых семей. Вместе с тем, в проекте прописываются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления молодежной политики.