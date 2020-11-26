В школах и вузах предложили ввести спецкурс по выявлению фейков

САМАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Программу обучения по выявлению "фейков" для школьников и студентов необходимо внедрить в школах и высших учебных заведениях в качестве спецкурса. Такое мнение высказал заместитель директора АНО "Национальный институт развития современной идеологии" Игорь Шатров во время конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия".

"Нужно учить с первых классов, что такое первоисточник, как проверять информацию, как реагировать на сообщение, которое взывает эмоцию и побуждает к какому-то действию, в каком количестве источников нужно проверять [информацию]. Все это нужно расписать как алгоритм и попробовать [ввести] его в виде специального курса в школе и продолжить в высших учебных заведениях", - отметил Шатров.

По мнению эксперта, разработкой программы должны заняться министерство просвещения и министерство науки и высшего образования вместе с Союзом журналистов.

Конференция "Цифровые технологии и научная дипломатия" проходит 26-27 ноября онлайн и очном формате на базе Самарского университета. Ключевая тема конференции - работа с "фейковой" информацией, ее анализ, выявление и предупреждение ее распространения. Реализация проекта осуществляется в рамках гранта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, при финансовой поддержке администрации губернатора Самарской области и организационной поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.