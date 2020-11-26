Сбербанк выделил более 700 млн рублей на строительство бассейна в Ижевске

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сбербанк выделил более 700 млн рублей концессионеру на завершение работ по строительству 50-метрового бассейна в Ижевске, сообщается в четверг на сайте правительства Удмуртии.

Объект в центре Ижевска начали возводить в 2013 году, однако позднее приостановили работы из-за отсутствия финансирования. После возобновления работ бассейн должны сдать в 2021 году.

"Общая стоимость строительства бассейна по концессионному соглашению составляет 742 млн рублей, из них 96% предоставлены концессионеру Сбербанком", - сказано в сообщении.

Как отметил исполнительный директор строительной организации "Комосстрой" Александр Баушев, к настоящему моменту выполнено устройство кровли здания, чаши бассейна, трибун, наружных инженерных сетей и внутренней системы отопления.

"Сбер - ключевой партнер Удмуртии. У нас в работе очень важные для региона проекты. Один из них - завершение строительства этого долгожданного 50-метрового бассейна. На будущий год мы будем делать здесь первый заплыв. Но в проработке у нас не только бассейн. Есть проекты, связанные и с другими направлениями. Они касаются и транспорта, и спорта, и здравоохранения. Портфель проектов огромен, и я уверен, что Сбер здесь нас очень здорово поддержит", - Бречалова пресс-служба.

В четверг республику посетил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин. По итогам рабочей встречи Бречалов и Колтыпин актуализировали договоренности о сотрудничестве в сфере образования, здравоохранения и информационных технологий.