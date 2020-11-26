Многодетным семьям Ростовской области упростили получение льготы по налогу на транспорт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли изменения в областной закон о региональных налогах, который разрешит многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами при получении льготы в виде освобождения от транспортного налога не указывать сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. Об этом сообщил первый зампред ростовского парламента, председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко в рамках заседания заксобрания.

"Областной закон принят"- подтвердил Харченко.

Закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" 2012 года устанавливает и вводит в действие обязательные к уплате на территории Ростовской области региональные налоги, патентную систему налогообложения. В апреле губернатор Ростовской области внес изменения в областной закон, они были разработаны в целях реализации мероприятий плана по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Наряду с этим депутаты продлили особый порядок выплаты пособий на третьего и последующих детей, введенный при пандемии, до 1 марта 2021 года. Получить выплаты на детей можно без обращения в МФЦ и органы соцзащиты. "В первую очередь это связано с тем, чтобы уменьшить количество людей, которые обращаются в органы социальной защиты, предоставляют документы", - пояснила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Уточняется, что также будет отменена нулевая ставка по налогу на имущество в отношении спортобъектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу - 2018. "В связи с передачей имущества в собственность Ростовской области данная льгота утрачивает свою актуальность, т. к. установлена отдельная льгота для организаций, на балансе которых эти объекты находятся", - отметили в пресс-службе областного заксобрания.