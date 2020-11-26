Московскому зоопарку ежегодно помогают до 300 волонтеров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек присоединились к волонтерскому проекту столичного зоопарка за восемь лет, ежегодно зоосаду помогают до 300 добровольцев. Об этом в четверг сообщила куратор волонтеров Московского зоопарка Ирина Федотова.

"Восьмой год существует волонтерский проект в Московском зоопарке. <…> За восемь лет порядка 2 тыс. человек присоединилось к нашему проекту. Ежегодно Московскому зоопарку помогают 250-300 человек, из них половина это те, кто присоединился к нам в предыдущие годы, еще половина - это те, кто присоединятся к нам в течение текущего года", - сказала Федотова в ходе онлайн-мероприятия, организованного в рамках реализации проекта "Университет волонтерства".

Она отметила, что волонтерами в Московском зоопарке могу стать все желающие в возрасте от 18 лет. По ее словам, чаще всего волонтерами становятся посетители зоопарка, которые посещали его с детства.

"Наши волонтеры работают непосредственно с посетителями на территории, помогают на входе Московского зоопарка, отвечают на многочисленные вопросы, помогают сориентироваться по территории. <…> У нас волонтеры занимаются научным волонтерством. В частности, наблюдают за животными, помогают научному отделу, участвуют в программе обогащения среды обитания животных", - добавила Федотова.

Кроме этого, она уточнила, что волонтеры также участвуют в мероприятиях на территории зоопарка и в просветительских программах, сопровождают экскурсии, а также дежурят у вольеров некоторых животных и в детском зоопарке.