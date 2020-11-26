Рабочий день накануне Нового года объявят выходным в Белгородской области

ТАСС, 26 ноября. Рабочий день в преддверии празднования Нового года планируется объявить выходным в Белгородской области. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Не вижу проблем, мне кажется, что это правильно. Чисто по-человечески, кто в этот день работает, кроме дежурных служб? Конечно, 31 числа (декабря - прим. ТАСС) уже никакой работы", - сказал Гладков, отвечая на вопрос о выходном дне 31 декабря 2020 года для жителей Белгородской области.

Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года. Документ не получил поддержки кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.