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Новый год и Рождество - 2021

Рабочий день накануне Нового года объявят выходным в Белгородской области

Врио губернатора региона Вячеслав Гладков отметил, что не видит в этом проблем

ТАСС, 26 ноября. Рабочий день в преддверии празднования Нового года планируется объявить выходным в Белгородской области. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Не вижу проблем, мне кажется, что это правильно. Чисто по-человечески, кто в этот день работает, кроме дежурных служб? Конечно, 31 числа (декабря - прим. ТАСС) уже никакой работы", - сказал Гладков, отвечая на вопрос о выходном дне 31 декабря 2020 года для жителей Белгородской области.

Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года. Документ не получил поддержки кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.

 

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РоссияБелгородская областьНовый год и Рождество - 2021
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