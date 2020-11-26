В России разработали тест на коронавирус по слюне

ТАСС, 26 ноября. Компания "ТестГен" из Ульяновского наноцентра Ulnanotech (входит в инвестсеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано") разработала первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне, уже идет подготовка к проведению клинических испытаний и регистрации медицинского изделия. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Роснано".

"Первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне и мазкам из носоглотки разработан специалистами компании "ТестГен" из Ульяновского наноцентра Ulnanotech (входит в инвестсеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано"). Тест позволяет выявлять вирус в течение 15 минут, сразу после его попадания в организм, пока еще нет клинических проявлений заболевания. От уже существующих аналогов разработка отличается высокой чувствительностью, сравнимой с ПЦР. Сейчас готовится необходимая документация для клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения", - говорится в сообщении.

Как пояснил один из главных разработчиков компании Денис Викторов, тест-система основана на использовании метода иммунохроматографии, который является более быстрой альтернативой ПЦР-исследованию и не требует специального оборудования. "Таким образом, экспресс-тест можно делать не только в лабораторных условиях, но и в больницах, аэропортах и на вокзалах. Это позволит проводить экспресс-скрининг большого потока людей, оперативно выявлять заболевших и в итоге не допускать широкого распространения инфекции", - приводит пресс-служба слова ученого.

"При успешном прохождении клинических испытаний и получении регистрационного удостоверения "ТестГен" сможет быстро организовать серийное производство тестов в промышленных масштабах. Подобный опыт в компании уже отработали на высокоточном молекулярно-генетическом тесте для диагностики коронавируса "CoV-2-Тест", который был оперативно выведен на рынок весной 2020 года и сейчас активно используется в лабораториях России и некоторых зарубежных стран", - отмечается в документе.