Продление мер в Москве и горнолыжные курорты в Европе. Главное о коронавирусе за 26 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 187 990 случаев заражения, из них новых — 25 487 (максимум за пандемию). За сутки умерли 524 человека (также максимум), за весь период — 38 062.
- Кремль ожидает начала массовой вакцинации в РФ до Нового года.
- Началась третья фаза испытаний вакцины "Вектора" — "Эпиваккороны".
- Требование справки об отсутствии коронавируса при госпитализации может быть отменено.
Москва
- Всего зафиксировано 577 177 случаев заражения, из них новых — 6075. Госпитализированы 1759 пациентов.
- Власти столицы продлили до 15 января режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30% сотрудников предприятий.
- Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Около 50% населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, заявил Сергей Собянин.
- В Москве запустят систему контроля за наличием лекарств от коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 60,3 млн случаев заражения, умерли 1 421 308 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Германии намерены добиваться на уровне ЕС закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе, заявила канцлер Ангела Меркель.