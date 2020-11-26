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Пандемия COVID-19

Продление мер в Москве и горнолыжные курорты в Европе. Главное о коронавирусе за 26 ноября

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 187 990 случаев заражения, из них новых — 25 487 (максимум за пандемию). За сутки умерли 524 человека (также максимум), за весь период — 38 062.
  • Кремль ожидает начала массовой вакцинации в РФ до Нового года.
  • Началась третья фаза испытаний вакцины "Вектора" — "Эпиваккороны".
  • Требование справки об отсутствии коронавируса при госпитализации может быть отменено.

Москва

  • Всего зафиксировано 577 177 случаев заражения, из них новых — 6075. Госпитализированы 1759 пациентов.
  • Власти столицы продлили до 15 января режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30% сотрудников предприятий. 
  • Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
  • Около 50% населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, заявил Сергей Собянин.
  • В Москве запустят систему контроля за наличием лекарств от коронавируса.

Мир

  • Всего зафиксировано более 60,3 млн случаев заражения, умерли 1 421 308 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Германии намерены добиваться на уровне ЕС закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе, заявила канцлер Ангела Меркель.
Теги
Пандемия COVID-19
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