Курорты Краснодарского края на новогодние праздники будут загружены на 76%

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Прогнозируемая загрузка курортов Краснодарского края на новогодние праздники превысит прошлогодний показатель на 3% и достигнет 76%, в среднем в декабре загрузка достигает 53%, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"По оценке глубины продаж, в декабре средняя загрузка составит 53%, а на Черноморском побережье вырастет до 63%. В новогодние праздники в период действия программы загрузка черноморских курортов прогнозируется с приростом к прошлому году в 3% и составит 76%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что рост в регионе фиксируют за счет повышения качества оказываемых услуг в гостиницах и санаториях, а также действия стимулирующей внутренний туризм в стране программе кешбэка. В ходе первого этапа программы с 21 по 28 августа на курорты Краснодарского края были приобретены путевки на сумму 43 млн рублей, средний чек превысил 57 тыс. рублей, средняя продолжительность туров составила 9 ночей.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 году Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

Программа кешбэка призвана сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона. Условия второго этапа федеральной программы разработаны с учетом максимальных удобств для отечественных туристов. Теперь россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января 2021 года, то есть включая Рождество и новогодние праздники. Поездка в этот период может длиться от 2 ночей (ранее было от четырех), возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).