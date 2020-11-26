Решение ГП о признании нежелательной НПО "Фонд "Свободная Россия" признали законным

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Кассационный суд признал законным решение о признании нежелательной на территории России неправительственной организации Фонд "Свободная Россия". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Не соглашаясь с судебными постановлениями первой и второй инстанций, Фонд подал кассационную жалобу, которая рассмотрена судебной коллегией по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции и отклонена", - сообщили в надзорном ведомстве.

27 июля 2019 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия"). Фонд оспорил это решение в Тверском суде Москвы, который 25 декабря прошлого года признал его законным. Судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда 22 июля 2020 года оставила решение Тверского суда без изменения. Кассационный суд оставил решения нижестоящих судов в силе.