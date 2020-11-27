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Санитарные требования к работе школ и детсадов могут продлить до января 2022 года

К ним относятся термометрия детей и взрослых, соблюдение социальной дистанции и максимальное разобщение детей из разных групп и классов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса могут продлить до января 2022 года. Это следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 <...> слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Санитарные правила, принятые в конце июня этого года, направлены на обеспечение безопасных условий деятельности этих организаций. Они касаются детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и будут действовать до 1 января 2021 года.

К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 м и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.

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