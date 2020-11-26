На Кубани запустили новую скважину для нормализации водоснабжения курортных городов

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Запуск в эксплуатацию пятой скважины, отремонтированной в этом году в Краснодарском крае, помог увеличить почти на 1,5 тыс. кубометров в сутки объемы подачи воды в Новороссийске и Геленджике, где этим летом из-за засухи наблюдались проблемы с водоснабжением, говорится на официальном сайте администрации Краснодарского края.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. Сообщалось, что для решения проблемы водоснабжения ведется реконструкция Троицкого группового водопровода, который частично закрывает потребности этих городов.

"Мы поэтапно восстанавливаем проектную мощность скважин за счет капитального ремонта или нового бурения. Сегодня запустили пятую, отремонтированную в этом году, скважину глубиной 120 м. Объем подачи воды увеличен почти на 1,5 тыс. кубометров в сутки, а в целом мощность Троицкого водопровода достигла 140 тыс. кубометров воды в сутки", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Трембицкого.

Уточняется, что скважины отремонтировали в этом году для стабилизации подачи воды в населенные пункты Крымского района, Новороссийска и Геленджика. Ремонтные работы на водозаборе продолжаются, в настоящее время ведется бурение еще двух артезианских скважин глубиной 360 м. Также до 2024 года в рамках краевой госпрограммы и собственной инвестиционной программы предприятия ГУП КК "Кубаньводкомплекс" планируется перебурить более 40 скважин.

"Масштабные работы на Троицком водозаборе проводятся по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. На реконструкцию объекта из краевого бюджета выделено 4 млрд рублей. В этом году запущена новая 18-километровая ветка водопровода", - говорится в сообщении.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море.