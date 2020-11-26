Собянин заявил, что планов "закрывать" город нет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют из-за ситуации с распространением коронавируса "закрывать город" или отдельные секторы экономики. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24". Он также назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне.

Сергей Собянин отметил, что столичная система здравоохранения справляется с эпидемией новой коронавирусной инфекции, однако ситуация становится напряженнее с каждым днем. "Вся система [здравоохранения] справляется, но с каждым днем [ситуация] становится все более и более напряженной", - сказал Собянин.

"К сожалению, как и было, порядка 10-11% в реанимациях от всего количество госпитализируемых. Так эта цифра и остается. Прямо практически процент в процент. Поэтому говорить о том, что коронавирус стал менее коварным и более безопасным, нельзя", - сказал Собянин.

В целом, динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве на прошедшей неделе не была драматичной, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Прошедшая неделя, я бы не сказал, что она была драматичной для Москвы. Прирост выявленных заболеваний был 6%, госпитализации [возросли] на 3%. Такой уж большой динамики не было, но все-таки динамика есть", - сказал мэр.

При этом в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. "У нас достаточно лекарств для ковидных больных. У нас бесплатная выдача этих лекарств еще практикуется с весеннего периода. Мы весной приняли решение о том, что все больные, которые находятся на амбулаторном лечении, обеспечиваются городом бесплатно. И вся номенклатура лекарств от ковида у нас достаточна, с запасом", - сказал Собянин.

Доля пенсионеров среди заболевших коронавирусом в Москве снизилась с 50% до 15%. В Москве не планируют переводить учащихся 1-5-х классов на дистанционное обучение. Около 45 тыс. учащихся младших классов московских школ находятся на карантине.

"У нас нет планов переводить с 1-го по 5-й классы на дистанционку. Они продолжают учиться очно. Да, это тоже зона риска, но чем младше дети, тем меньше они болеют. И это маленькие дети, которым требуется присмотр родителей, и оставить их одних дома достаточно сложно", - сказал Собянин.

В настоящий момент в Москве оборудовали около 300 пунктов для массовой вакцинации от коронавируса. Свободная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве откроется после поступления вакцин в достаточном количестве.

"Мы готовы к массовой вакцинации. У нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и необходимым персоналом. Создана информационная электронная система записи горожан", - сказал Собянин.

Более 30 тыс. уведомлений о возможном контакте с заболевшими коронавирусом были отправлены посетителям заведений с QR-кодами в Москве.