Россияне смогут через портал госуслуг сообщить о проблеме с вызовом медиков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новый сервис , через который жители РФ смогут сообщить о проблемах с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники, запущен на Едином портале госуслуг. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"На портале госуслуг появился сервис, через который пользователи могут сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения", - сообщил он.

18 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина Чернышенко заявил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений. Путин тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц. Также вице-премьер пообещал отдельно проработать вопрос интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации перевозок врачей.