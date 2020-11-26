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Пандемия COVID-19
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В Москве запустят систему контроля за наличием лекарств от коронавируса

По словам мэра столицы Сергея Собянина, такая система будет внедрена в течение недели-двух

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в течение двух недель запустить систему контроля за наличием лекарств, в том числе от коронавируса, в городских аптеках. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы создали систему контроля за наличием популярных лекарств, видим в целом по городу, что они есть. Теперь вместе с налоговой службой по контрольно-кассовым аппаратам выстраиваем систему, чтобы видеть и контролировать наличие этих лекарств в каждой аптеке. Такую систему мы доведем в течение недели-двух", - сказал Собянин.

Он также напомнил, что лекарства от коронавируса выписываются врачом, "и не надо бегать по аптекам и скупать их".

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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