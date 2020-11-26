Погранслужба Украины запретила въезд в страну оператору телеканала Russia Today

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины запретила на три года въезд в страну оператору телеканала Russia Today в связи с посещением Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного ведомства.

"Оператору <...> телевизионного канала Russia Today отказали в пересечении границы и на три года запретили въезд на Украину", - говорится в сообщении. Имя и фамилию оператора, который является гражданином РФ, в ведомстве не указали. Сотрудники пограничной службы Украины опубликовали видеозапись беседы с ним в пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области и пояснили, что отказ во въезде был выдан в связи с наличием информации в базе данных о посещении им Крыма.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян. Как пояснили в спецслужбе, отказ выдавался на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.