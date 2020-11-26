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Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не планируется

По словам мэра столицы Сергея Собянина, такое решение связано с тем, что в городе не будут проходить массовые мероприятия

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы пока не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Массовые мероприятия мы проводить в Москве не будем, в отличие от прошлых лет. "Путешествие в Рождество", фестивали - их не будет. <...> В новогоднюю ночь мы метро также не закрываем. В некоторых регионах было принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь, пока мы такое решение не принимали", - сказал Собянин.

 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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