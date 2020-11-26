{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Около 50% населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусу

При этом, по словам мэра столицы Сергея Собянина, нельзя исключать возможность повторного заражения
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Порядка 50% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

На эту тему
Москва готовится к "ухудшению ситуации" с COVID-19. Новые ограничения вводят до 15 января

"Вариант сегодня торможения эпидемии - это те меры ограничительные, которые мы предпринимаем, и второе - это популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые, специалисты. Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и т.д. Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов 50 населения уже более-менее защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 577 177 случаев заражения, из них 6 075 за последние сутки. Выздоровели 428 418 человек, умерли 8 603.

Коронавирусом в мире заразились около 60,4 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (18:58 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
В Думу перевнесен законопроект, освобождающий учителей от лишней бюрократической нагрузки
Документ был разработан в 2019 году по итогам всероссийского опроса педагогов, в котором приняло участие свыше 50 тыс. человек
Читать полностью