Около 50% населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусу

"Вариант сегодня торможения эпидемии - это те меры ограничительные, которые мы предпринимаем, и второе - это популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые, специалисты. Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и т.д. Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов 50 населения уже более-менее защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 577 177 случаев заражения, из них 6 075 за последние сутки. Выздоровели 428 418 человек, умерли 8 603.

Коронавирусом в мире заразились около 60,4 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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