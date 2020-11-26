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Пандемия COVID-19

Мэр Нижневартовска заразился коронавирусом

В пресс-службе мэрии уточнили ТАСС, что Василий Тихонов находится в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 26 ноября. Глава города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Василий Тихонов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас - берегите себя и своих родных", - написал он в своем Instagram

В пресс-службе мэрии уточнили ТАСС, что Тихонов находится в удовлетворительном состоянии, "под наблюдением врачей". В ней также отметили, что сейчас он находится в отпуске, который проводит в Нижневартовске.

Нижневартовск - второй по численности город округа, его население - более 277 тыс. человек. Город является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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