Мэр Нижневартовска заразился коронавирусом

ТАСС, 26 ноября. Глава города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Василий Тихонов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас - берегите себя и своих родных", - написал он в своем Instagram.

В пресс-службе мэрии уточнили ТАСС, что Тихонов находится в удовлетворительном состоянии, "под наблюдением врачей". В ней также отметили, что сейчас он находится в отпуске, который проводит в Нижневартовске.

Нижневартовск - второй по численности город округа, его население - более 277 тыс. человек. Город является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности.