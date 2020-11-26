Более 90 млн рублей в помощь ветеранам собрали в рамках акции "Красная гвоздика"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Организаторы всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика" собрали более 90 млн рублей в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, что превысило сборы прошлого года в четыре раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Память поколений", который стал организатором акции.

"По итогам акции на медицинскую помощь ветеранам было собрано более 90 млн рублей - это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом. Таким образом, благотворительный фонд сможет вручить более дорогостоящие слуховые аппараты, лекарства, протезы и так далее, а также увеличится количество ветеранов, которые смогут получить помощь от фонда", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что все собранные средства направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам. Так, на данный момент помощь уже оказана 1 581 ветерану на общую сумму более 82 млн рублей. К акции присоединились тысячи россиян, благодаря их вкладу ветераны получат протезы, слуховые аппараты, медикаменты, сестринский уход на дому и помощь с лечением и реабилитацией.

Ежегодная акция "Красная гвоздика" стартовала в мае 2020 года, но в связи с ограничительными мерами по профилактике нового коронавируса в этом году она проходила дольше обычного. Чтобы принять в ней участие, достаточно было купить памятный значок в виде красной гвоздики. Акцию поддержали 53 региона.

"Приятно осознавать, что даже в столь непростой год суровых испытаний, с которыми пришлось столкнуться всему миру, не удалось разобщить людей. <...> Мы рады, что нам удалось внести свой вклад в сохранение традиций, памяти и ценностей, которые сегодня, можно смело сказать, являются нашим национальным достоянием. И рады тому, что мы сможем помочь ветеранам нашей страны. Важно не только помнить подвиги наших ветеранов, но и благодарить их делом, нашим неравнодушием", - цитируют в пресс-службе исполнительного директора благотворительного фонда "Память поколений" Екатерину Круглову.

Фонд "Память поколений" - некоммерческая организация, оказывающая адресную высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. Он основан 22 июня 2015 года, за время работы помощь оказана более чем 12 тыс. ветеранам, проживающим в различных городах России на общую сумму порядка 1 285 млрд рублей.