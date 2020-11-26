Путин в Сарове возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону

САРОВ /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил в четверг в Сарове цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону (1904-1996).

Глава государства находится в Нижегородской области с рабочей поездкой. В Сарове он, в частности, посетит Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. Согласно кадрам в эфире телеканала "Россия-24", Путин возложил букет бордовых роз к памятнику Харитону возле Дома ученых.

Академик Юлий Харитон - "человек номер два" после Игоря Курчатова среди отечественных создателей ядерного оружия.

Путь ученого Харитон начал в 17 лет. Он был одним из трех любимых учеников нобелевского лауреата академика Николая Семенова, вместе с которым затем основал Институт химической физики. Во время войны, когда советское правительство организовывало "решение атомной проблемы", Юлий Харитон вместе с Игорем Курчатовым, Анатолием Александровым и другими учеными был приглашен в Лабораторию измерительных приборов №2 (нынешний Курчатовский институт).

Позже именно Харитон выбрал окрестности Саровского монастыря недалеко от Нижнего Новгорода для создания специального центра. Тогда это место идеально подходило для сверхсекретного института, а поселок ученых получил кодовое название Арзамас-16. Юлий Харитон около полувека был научным руководителем Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.