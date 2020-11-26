Всемирный банк выделит Украине $100 млн для борьбы с COVID-19

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Всемирный банк и Минздрав Украины готовят совместный проект стоимостью $100 млн для закупки вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц. Об этом в четверг на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти $100 млн. Мы прорабатываем все документы. Прежде всего эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - рассказала Шаталова.

Кроме этой суммы, по ее словам, идет завершение еще одного общего со Всемирным банком проекта стоимостью более $200 млн "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Шаталова отметила, что Всемирный банк совместно с Минздравом "уже реализовал полноценную реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики".

Министр здравоохранения страны Максим Степанов в четверг на брифинге сообщил, что украинские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 15 331 случай инфицирования коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем за время пандемии. Нынешний показатель на 10% превысил зафиксированный накануне, когда суточный прирост числа инфицированных составил 13 882. До этого самый большой суточный прирост был зарегистрирован 20 ноября, когда выявили 14 575 заражений.

По информации Степанова, за последние 24 часа на Украине госпитализированы 1 955 человек, 225 пациентов скончались, 9 617 - выздоровели. Наибольшее число новых больных выявлено в Киеве - 1 399, в Днепропетровской области - 1 254, в Киевской - 979, в Запорожской - 898 и в Харьковской - 895.

За время пандемии число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 677 189, выздоровели 317 395 человек, зафиксировано 11 717 летальных исходов.

В украинском правительстве допускают введение в стране тотального карантина в случае роста числа заболевших и госпитализированных до такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. По словам главы Минздрава, речь может идти о 25-30 тыс. новых больных ежедневно, когда загруженность системы здравоохранения составит около 80%.