Минстрой планирует разрешить размещение школ в многофункциональных зданиях

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минстрой России подготовил проект изменений в правила строительства многофункциональных зданий, согласно которому появится возможность размещать в таких комплексах школы, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"В проекте документа прописана возможность размещения общеобразовательных организаций в многофункциональных зданиях и комплексах. До сих пор размещение школ в многофункциональном здании не оговаривалось, что вызывало противоречия при согласовании проектов. При этом было понятно, что в малых городах такие решения могут быть чрезвычайно востребованы", - говорится в сообщении.

При этом проектировщик обязан выполнить санитарные требования к организации обучения и правила проектирования общеобразовательных организаций. Так, в учебных классах предусматривается левосторонняя естественная освещенность, при строительстве школ оговариваются все необходимые помещения, залы, кабинеты, их площадь, а также требования к оснащению мебелью, инвентарем и оборудованием.

"Общеобразовательное учреждение в составе многофункционального здания или комплекса должно иметь свой собственный вход и эвакуационный выход. При этом школа может быть соединена с общими коммуникационными пространствами, например, теплым переходом. Чтобы дети, если их родители, например, снимают в здании апартаменты, могли идти на занятия, не выходя на улицу", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Дмитрий Волкова.

В разработанном Минстроем документе также актуализированы требования к проектированию в составе многофункциональных зданий и комплексов помещений торгово-развлекательного назначения, атриумов и вокзалов, внесены новые дополнительные требования к загрузочным помещениям предприятий торговли.

Кроме того, уточнены требования к определению энергоэффективности многофункциональных зданий. По словам Волкова, применение новых энергоэффективных технологий позволит снизить затраты тепла и получить удельную экономию до 3 млн рублей на каждые 10 тыс. кв. м здания. Изменения предлагается внести в свод правил 160 "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования".