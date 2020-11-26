Эксперт: первые результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых могут быть в декабре

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Промежуточные результаты исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на лицах старше 60 лет могут быть опубликованы уже в середине декабря. Данные экспертов свидетельствуют о том, что пока никаких значительных нежелательных реакций не наблюдалось, сообщила в четверг главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Насколько я знаю, <...> побочных эффектов значительных не наблюдалось, эксперты наблюдали антительный ответ у людей старшей возрастной группы, но все таки я думаю, что мы должны дождаться результатов. По тому, насколько я осведомлена, это будет, где-то в середине декабря, первые такие результаты нам будут доступны", - сказала она в эфире телеканала "360".

Отвечая на вопрос, можно ли надеяться, что в новом году применение вакцины, после соответствующих исследований, можно будет уже расширить на граждан старше 60 лет, Драпкина отметила, что "этого можно ожидать".

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что министерство выдало разрешение на проведение отдельных клинических исследований "Спутника V" на гражданах старше 60 лет.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.