МФЦ Воронежской области с 2021 года начнут выдачу свидетельств о рождении и о смерти

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Жители Воронежской области с середины 2021 года смогут получить в многофункциональных центрах (МФЦ) региона свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Воронежской областной думы по итогам прошедшего пятого заседания регионального парламента.

"Государственная регистрация рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства) и смерти будет предоставляться в филиалах Автономного учреждения "МФЦ" на всей территории Воронежской области. Соответствующими полномочиями МФЦ будут наделены с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По ее данным, для этого депутаты Воронежской областной думы на заседании в четверг приняли закон "О возложении на автономное учреждение Воронежской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".

"На сегодняшний день в Воронежской области работает 40 филиалов МФЦ, охват населения услугами составляет 100%. В настоящее время МФЦ предоставляет 33 услуги семьям с детьми, но для их получения гражданину все равно необходимо сначала обратиться в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка. После вступления в силу закона исчезнет необходимость обращаться в ЗАГС, свидетельство о рождении можно будет получить в ближайшем МФЦ", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Как уточняется в сообщении, для этих целей из бюджета региона выделят почти 12 млн рублей, в том числе на приобретение необходимой техники - 5 млн рублей и на обучение специалистов МФЦ - порядка 600 тыс. рублей.