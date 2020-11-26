AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины из-за сомнений в эффективности

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом, собирается провести дополнительные испытания препарата на фоне сомнений ряда экспертов в его эффективности. Об этом в четверг сообщил исполнительный директор компании Паскаль Сорио в интервью агентству Bloomberg .

В понедельник были опубликованы предварительные результаты клинических исследований оксфордской вакцины, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии. Они показывают, что средняя эффективность вакцины составила 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата.

"После того как мы выяснили, при каком способе инъекции вакцина оказывается более эффективной, нам необходимо провести дополнительное исследование", - заявил Сорио, отметив, что это будет испытание с участием добровольцев из разных стран. "На сей раз мы рассчитываем получить результат быстрее, поскольку мы уже знаем, что эффективность высока. Таким образом, нам надо будет задействовать меньше добровольцев", - отметил он. При этом глава AstraZeneca выразил мнение, что новое испытание никак не скажется на решении регуляторов Великобритании и ЕС об одобрении использования данной вакцины.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых достаточно для иммунизации 50 млн человек. Директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл ранее подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 оксфордским препаратом может также начаться в королевстве уже в декабре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%. На том же уровне показатель у препарата от компании из США Pfizer и ее германского партнера BioNTech, чуть ниже - у разработки американской Moderna - 94,5%.