В Думу перевнесен законопроект, освобождающий учителей от лишней бюрократической нагрузки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сенаторы и депутаты повторно внесли в четверг в Госдуму после доработки законопроект, наделяющий правительство РФ полномочием устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для учителей. Об этом ТАСС сообщила один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Законопроект призван освободить учителей от излишней бюрократической нагрузки. В частности, уточнено, что полномочиями по определению исчерпывающего перечня форм отчетности педагогов наделяется правительство РФ. Также устанавливается прямой запрет для органов власти всех уровней запрашивать у школ данные, которые размещены на официальном сайте образовательной организации", - сказала Рукавишникова.

Она пояснила, что законопроект был разработан в 2019 году по итогам всероссийского опроса педагогов о дебюрократизации их труда, в котором приняло участие свыше 50 тыс. человек. "Он не получил поддержки правительства РФ, теперь все замечания учтены. Документ заново внесен в Думу в четверг после устранения технических замечаний и конкретизации отдельных положений", - сказала сенатор.

По ее словам, сегодня вопрос дебюрократизации учителей стал еще более актуальным "в связи с тем, что пандемия коронавируса существенно усложнила и без того непростую жизнь учителей". "Им в экстренном порядке пришлось осваивать новый формат дистанционной работы, технологии дистанционного образования. Иными словами, нагрузка на педагогов в 2020 году многократно выросла по не зависящим от них причинам. И никто сегодня не возьмется спрогнозировать точные сроки, когда школы смогут вернуться к привычному ритму и формату работы", - подчеркнула Рукавишникова.

"Требований все больше, а дополнительную и ничем не мотивированную нагрузку в виде разнообразной ничем не обоснованной отчетности никто не отменял. Это необходимо исправить", - заключила она.