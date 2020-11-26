Воронежским учителям, переехавшим в село, продлили выплаты за найм жилья

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы продлили до конца 2024 года для учителей, переехавших на работу в сельскую местность, региональные выплаты в виде компенсации за найм жилья. Об этом сообщила пресс-служба думы по итогам прошедшего пятого заседания регионального парламента.

"Воронежская областная дума продлила меру соцподдержки для учителей, приехавших для работы в сельскую местность. Для педагогов, работающих и проживающих в сельской местности, ежемесячная денежная компенсация расходов за наем жилья будет действовать до конца 2024 года", - сообщила пресс-служба регионального парламента.

По ее данным, в декабре 2019 года депутаты Воронежской облдумы дополнили региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" новыми положениями, в том числе компенсацией расходов за наем жилого помещения в размере до 4,5 тыс. рублей для педагогов, которые работают в селах постоянно и при этом не имеют собственного жилья.

"Срок действия данной нормы истекает 31 декабря 2020 года. Но, учитывая социальную значимость такой меры социальной поддержки, депутаты продлили ее действие на четыре года, то есть по 31 декабря 2024 года. Это решение в среднесрочной перспективе должно помочь частичному преодолению дефицита педагогических кадров в сельской местности на территории Воронежской области, привлечь молодых перспективных преподавателей", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.