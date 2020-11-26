Разработчики "Спутника V" предложили AstraZeneca комбинировать вакцины

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для проведения испытаний по оценке повышения эффективности. Об этом сообщается в аккаунте создателей вакцины в Twitter .

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"В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность. Если они будут проводить новое клиническое испытание, то мы предлагаем комбинировать укол AstraZeneca со "Спутником V" для повышения эффективности", - говорится в сообщении.

Разработчики также отметили, что комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации.

Ранее исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил, что компания, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, собирается провести дополнительные испытания препарата на фоне сомнений ряда экспертов в его эффективности.

В понедельник были опубликованы предварительные результаты клинических исследований оксфордской вакцины, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии. Они показывают, что средняя эффективность вакцины составила 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.