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Экологические проблемы в Усолье-Сибирском
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Работы по ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском идут с опережением графика

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что уже завершены два наиболее важных мероприятия

САРОВ /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Работы по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском Иркутской области идут с опережением графика, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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"Все запланированные на 2020 год работы будут выполнены, мы идем с опережением графика", - сообщила она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, где обсуждается ход работ по ликвидации накопленного вреда.

По словам Абрамченко, в частности, уже завершены два наиболее важных мероприятия. Полностью перезатарено 17 ж/д цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза.

Угрозы жизни и здоровью людей в связи с загрязнением в Усолье-Сибирском на сегодняшний день нет, сообщила Абрамченко. "Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть, на сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей нет", - сказала она.

По словам Абрамченко, группировка войск Минобороны России планирует 30 ноября покинуть площадку в связи с завершением самых опасных работ, но готова подключиться при необходимости и на следующих этапах. "Группировка регионального управления МЧС и силы Росгвардии остаются на площадке", - отметила она.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаЭкологические проблемы в Усолье-Сибирском
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