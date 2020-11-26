Липецкие власти организовали поставки антибиотиков и противовирусных препаратов

ТАСС, 26 ноября. Власти Липецкой области организовали массовые поставки антибиотиков и противовирусных препаратов в регион. В государственные аптеки доставили 90 тыс. упаковок медикаментов, сообщил в четверг на официальной странице в Instagram глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Организовали массовые поставки медикаментов в регион. Прямо сейчас только в государственных аптеках - 90 тыс. упаковок антибиотиков и противовирусных", - сообщил Артамонов.

Глава администрации добавил, что выдано порядка 3,8 тыс. рецептов на бесплатные препараты больным с коронавирусной инфекцией и пациентам с подозрением на коронавирус.

В регионе ввели режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Отменили ограничения на очную работу образовательных учреждений. Также в Липецкой области действует масочный режим в общественных местах и транспорте.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Липецкой области выявили 120 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 10 736, 99 человек умерли.