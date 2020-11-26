Правительство Словении продлило действие карантинных ограничений

ЛЮБЛЯНА, 26 ноября. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение о продлении срока действия комплекса карантинных мер в связи с тяжелой ситуацией с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице правительства Словении в Twitter .

На неделю продлеваются сроки действия решения о переводе всех учащихся на дистанционное обучение, запрета на продажу товаров и предоставление услуг, не относящихся к сегменту первой необходимости, а также комендантского часа в ночное время и запрета на передвижение между муниципалитетами без веских причин. При этом сразу на 14 дней продлеваются сроки действия всеобщего масочного режима и запрета на работу общественного транспорта на территории страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 70 999, умерли 1 245 человек. В целом прирост числа инфицированных в Словении на протяжении второй половины ноября остается относительно стабильным, держась в диапазоне между 1,2 тыс. и 2 тыс. положительных тестов на коронавирус в сутки.

С началом осени темпы роста числа инфицированных в Словении многократно возросли, 19 октября правительство вновь объявило режим эпидемии на территории страны. В республике запрещены любые общественные мероприятия, закрыты образовательные учреждения, прекращена работа всех общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Выход из дома возможен лишь при наличии защитной маски, а выезд за пределы муниципалитета проживания и за рубеж разрешается только по веским причинам. Полиция проводит проверки на дорогах и в транспорте, а с 21:00 до 06:00 действует комендантский час.