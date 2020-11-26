Байден и его супруга выразили признательность врачам и учителям в День благодарения

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих национальных СМИ, стал избранным президентом США, и его супруга Джилл выразили в четверг в материале, размещенном на сайте телекомпании CNN , признательность всем американцам, борющимся с пандемией. Они поздравили соотечественников с отмечаемым 26 ноября в США национальным праздником - Днем благодарения.

"Как и миллионы американцев, мы в нынешнем году временно отказываемся от тех традиций, которым мы не можем сейчас безопасно следовать, - отметили они, сославшись при этом на необходимость соблюдать ограничения, действующие в условиях пандемии. - В то же время наша семья, как и все остальные, будет соблюдать самую важную традицию: вспоминать всех тех, к кому мы должны испытывать благодарность".

"Мы должны быть признательны тем, кто действует на переднем крае борьбы с пандемией и никогда не прекращал работать на протяжении всех этих месяцев, - отметили Джозеф и Джилл Байден. - Мы полны благодарности медикам, которые работали долгие часы и изолировались от своих родных. Мы должны быть благодарны учителям, которые смогли практически мгновенно приспособиться к дистанционному режиму обучения". Они выразили также признательность ученым, которые "на протяжении этого года изучали все, что необходимо для борьбы с пандемией, и сейчас без устали работают над тем, чтобы создать вакцину".

"Но больше всего мы благодарны за веру и доверие, которое проявлено к нам в том, чтобы мы могли стать в будущем президентом и первой леди в этой прекрасной, смелой и многогранной стране", - подчеркнули они в заключение.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться каждый четвертый четверг ноября.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 12,78 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 262,4 тыс. человек, в том числе 34,3 тыс. - в штате Нью-Йорк, 21,4 тыс. - в штате Техас, 18,9 тыс. - в Калифорнии.