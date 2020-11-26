Мурино станет первым городом в Ленинградской области, где разработают дизайн-код

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый в Ленинградской области дизайн-код, который изменит внешний облик города, разработают в городе Мурино, который граничит с Петербургом. Об этом сообщил в четверг глава Муринского городского поселения Дмитрий Кузьмин в ходе презентации проекта.

"Наша встреча посвящена новому и масштабному проекту для нашего года - это дизайн-код Мурино. Дизайн-код - это проиллюстрированный набор правил проектирования, рекомендаций и требований по вопросам физического развития города, его облика, городской среды. У нас родилась идея внедрить этот проект в связи с тем, что популярность эргономичных и красивых общественных пространств, а также городских улиц среди жителей достаточно выросла. И полноценный дизайн-код стал действительно востребован среди населения", - сказал он.

По словам Кузьмина, создание дизайн-кода позволит идентифицировать Мурино среди всех остальных городов России.

В частности, планируется установить единые требования к вывескам, рекламным конструкциям, элементам городской среды (остановок, фонарей, парковок и т. д.), различных табличек, а также городской мебели: детских площадок, скамеек, спортивного оборудования и т. д.

Чтобы разработать дизайн-код проведут социологическое, культурно-историческое исследование местности. Жители города также будут привлечены к созданию дизайн-кода.

Мурино находится во Всеволожском районе Ленинградской области, он граничит с Санкт-Петербургом, в нем зарегистрировано 42,3 тыс. человек, но по данным местных властей, проживает в городе около 100 тыс. человек.