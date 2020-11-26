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Умер Диего Марадона

Церемонию прощания с Марадоной в аргентинском президентском дворце продлили на 3 часа

Решение было принято по итогам встречи президента страны Альберто Фернандеса с дочерьми Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной, которая проходит в президентском дворце Каса Росада и изначально должна была закончиться в 16:00 (22:00 мск), будет продлена до 19:00 (01:00 мск) из-за большого числа фанатов, которые пришли проститься со спортсменом. Об этом в четверг сообщил портал Infobae.

По его данным, такое решение было принято по итогам встречи президента страны Альберто Фернандеса с дочерьми Марадоны.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Теги
АргентинаМарадона, ДиегоУмер Диего Марадона
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