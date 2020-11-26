NYT: коронавирус может осложнить болезни десен и привести к выпадению зубов

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times , которая приводит свидетельства переболевших COVID-19, а также мнение ряда специалистов.

"Некоторые переболевшие COVID-19 говорят, что у них выпадали зубы без кровотечения. Другие утверждают, что у них усилилась чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы", - пишет издание. В статье отмечается, что, по мнению некоторых экспертов, "существующие у пациентов проблемы с зубами могут обостриться в период выздоровления после перенесенной инфекции".

"Мы сейчас начинаем изучать некоторые неожиданные, а временами и приводящие к серьезным последствиям симптомы, которые проявляются у пациентов через месяцы после того, как они переболели коронавирусом", - привела газета слова Уильяма Ли, президента Фонда ангиогенеза (Angiogenesis Foundation) - организации, изучающей заболевания кровеносных сосудов. Он отметил, что коронавирус взаимодействует с клеточным рецептором АСЕ2 и поражает не только легкие, но также нервные окончания и эндотелий, в результате чего страдают кровеносные сосуды в деснах.

По мнению стоматолога-ортопеда из Калифорнии Майкла Ширера, на которого ссылается The New York Times, заболевания десен "могут служить проявлением защитной реакции организма на проникновение вируса".

Специалисты пока не наблюдали большого числа таких случаев, отметила газета, однако "те сюрпризы, которые преподносит COVID-19, требуют, чтобы медики были готовы к необычным последствиям перенесенного заболевания".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 12,78 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 262,2 тыс. человек, в том числе 34,3 - в штате Нью-Йорк, 21,4 - в штате Техас, 18,9 - в Калифорнии.