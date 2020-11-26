В Калуге назвали победителей XIX Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

ТАСС, 26 ноября. Победителей XIX Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" наградили в Калуге в четверг вечером. Бронзовую статуэтку "Орфей" на церемонии в концертном зале филармонии получили представители региональных телекомпаний и журналисты, занявшие первые места в 20 номинациях, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Как сообщалось ранее, на конкурс поступило около 600 работ. Из них к участию отобрали 459 от 130 телекомпаний из 81 населенного пункта. В финал вышло 60 в 20 номинациях по двум тематическим направлениям - "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание".

Собравшихся поприветствовал генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева. Она отметила, что все участники конкурса "ТЭФИ-Регион" 2020 года уже являются победителями в непростой эпидемиологической обстановке из-за пандемии. "Вы, конкурсанты, уже преодолели огромное количество трудностей. И то, что мы с вами здесь сегодня, говорит о том, что мы все-таки более или менее победили вот эту историю [пандемию коронавируса], в которой мы все находимся", - сказала она.

В номинации "Еженедельная информационно-аналитическая программа" победителем стала телекомпания ГТРК "Регион-Тюмень" - программа "Местное время". Статуэтку "Орфей" в номинации "Репортер" получила Ксения Буганова из города Абакана. Главный приз "ТЭФИ-Регион" в номинации "Ежедневная информационная программа для городов - от 300 тыс. до 1 млн" вручен ярославским журналистам программы "Вести-Ярославль". Лучшей региональной телекомпанией в номинации "Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа" стал красноярский "Енисей" с проектом "Утро на Енисее".

Бронзовый "Орфей" достался Александру Мартиросову за работу "Современники. Анвар Либабов" телекомпании "Телекон" города Нижний Тагил в номинации "Интервьюер". Статуэтку в номинации "Ведущий информационной программы" вручили Марии Лебиге - ведущей программы "Новости Сургута" на канале "СургутИнформ-ТВ".

В 2020 году в программу конкурса включили специальную номинацию "Красная зона", где представлены работы, посвященные борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Статуэтку в этой номинации получила работа "Красная зона" телеканала "Москва-24". Торжественная церемония проводилась при строгом соблюдении эпидемиологических требований - обязательно ношение масок, перчаток.

О Всероссийском телевизионном конкурсе "ТЭФИ-Регион"

Конкурс "ТЭФИ-Регион" организован для поощрения наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Учредителем выступает фонд "Академия российского телевидения". В 2019 году финал "ТЭФИ-Регион" проходил в Волгограде, к участию в конкурсе были допущены около 500 работ почти от 130 телекомпаний России.