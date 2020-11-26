Более 350 млн рублей направят на обеспечение соцконтрактов в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области направят 353 млн рублей на обеспечение в 2021 году выплат по социальным контрактам для многодетных малообеспеченных семей региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областной думы по итогам прошедшего пятого заседания регионального парламента.

"В 2021 году наш регион получит 353 млн рублей на эти цели (мероприятия по заключению социальных контрактов - прим. ТАСС), в 2022 году - аналогичную сумму. При этом утверждение данного закона повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета в 2020 году в сумме 22,7 млн рублей, чтобы реализация ряда его положений началась уже с 1 ноября текущего года. Речь идет о выделении средств для помощи в рамках контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

По данным пресс-службы облдумы, регионе выявлено 112 семей, с которыми проработаны программы социальной адаптации, до конца года они по соцконтракту получат деньги на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

"Сегодня работа по применению практики социального контракта в регионе активизировалась. Если с 2014-го по 2019 год Воронежской области было заключено 1 113 социальных контрактов, то в текущем году для помощи гражданами в трудной жизненной ситуации к декабрю будет заключено порядка 1 000 контрактов. Такая помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан: малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума", - цитирует пресс-служба председателя комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмилу Ипполитову.

Отмечается, что до настоящего момента граждане с низкими доходами в рамках социального контракта могли получить 50 тыс. рублей, теперь эту сумму увеличат до 250 тыс. рублей. А единовременная выплата на профессиональное обучение или дополнительное профобразование, при условии обязательного трудоустройства, также вырастет - до 30 тысяч рублей.

"Гражданам, заключившим социальный контракт на поиск работы, а также на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, органы соцзащиты будут ежемесячно выплачивать сумму в размере прожиточного минимума в регионе (с учетом изменения данного показателя) в течение от 3 месяцев до 1 года. На прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования аналогичная сумма будет выплачиваться на срок не более 3 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы Воронежской облдумы.