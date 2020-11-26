Современные лаборатории открыты в одном из старейших образовательных учреждений Удмуртии

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Лаборатории по пяти направлениям, включая "Геномную инженерию" и "Сити-фермерство", открыли в Асановском аграрно-техническом техникуме в Удмуртии, который является одним из старейших образовательных учреждений республики. Об этом в четверг на своей странице в Instagram сообщил глава региона Александр Бречалов.

"В одном из старейших образовательных учреждений России и Удмуртии - Асановском аграрно-техническом техникуме - открыты сразу пять современных лабораторий: "Ветеринария", "Геномная инженерия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Сити-фермерство", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин". На открытие лабораторий направили порядка 50 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. На эти средства закупили доильного робота, тракторы, пресс-подборщик, микроскопы, аппараты ультразвуковой диагностики", - написал Бречалов.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что благодаря лабораториям техникум получили лицензии по трем новым направлениям: "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", "Эксплуатация сельскохозяйственной техники и ремонт" и "Технология переработки сельскохозяйственной продукции". Планируется, что в группах будут обучаться по 25 человек.

История Асановского техникума началась 15 сентября 1897 года, на средства земства в нескольких верстах от села Асаново была организована "Асановская земская учебная сельскохозяйственная ферма", первый выпуск состоялся в 1900 году. "Это уникальное учебное заведение, таких в нашей республике практически нет. Благодаря улучшению материально-технической базы техникума мы сможем готовить высококвалифицированных профессионалов, которые смогут приступать к работе сразу после выпуска", - отметил Бречалов.

В 2021 году новые мастерские появятся в Удмуртском республиканском социально-педагогическом колледже и Республиканском медицинском колледже имени Пушиной. Всего до 2024 года в Удмуртии будут оборудованы 50 современных лабораторий.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, в том числе "Молодые профессионалы", целью которого является повышение конкурентоспособности профобразования. С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.