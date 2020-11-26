В Нижегородской области свободно около 20% коек для больных с коронавирусом

ТАСС, 26 ноября. Около 7,5 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули в Нижегородской области, 20% из них свободны. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который в четверг находится в регионе с рабочей поездкой.

"7 482 койки сейчас развернуто, из них 80% занято, но мы можем в принципе развернуть еще 1 тыс. коек в медицинской системе дополнительно в любой момент. Последний месяц количество госпитализированных примерно равно числу выписываемых. Мы стабилизировались на определенном уровне, но, безусловно, расслабляться рано", - отметил Никитин.

Он добавил, что Нижегородская область является одним из регионов - лидеров по тестированию на наличие коронавирусной инфекции, в день делается от 12 до 17 тыс. тестов. Кроме того, в регионе построен новый инфекционный комплекс для лечения больных с этим заболеванием, все 204 койки в нем заняты.

Путин уточнил, оборудованы ли койки подводом кислорода. По словам Никитина, все необходимое оборудование есть в наличии. "Аппаратов ИВЛ достаточно, у нас только 16% в самые тяжелые моменты было занято", - отметил глава региона.

Отвечая на вопрос президента о выплатах медикам, Никитин уточнил, что в регионе принято решение о выплатах из регионального бюджета дополнительным категориям медицинских работников, специальных выплат для которых на федеральном уровне не предусмотрено. "Несмотря на напряжение, система здравоохранения справляется достойно", - резюмировал Никитин.

В Нижегородской области в настоящий момент подтверждено 52 633 случая заражения коронавирусной инфекцией, 46 734 человека выздоровели, 1 112 пациентов умерли.