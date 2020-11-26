Главный санитарный врач Англии рекомендовал не обниматься с родственниками на Рождество

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом может снова пойти вверх в Великобритании в рождественский период, если жители не будут соблюдать необходимые меры предосторожности. Об этом в четверг заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти на пресс-конференции.

"Хотел бы я, чтобы люди на Рождество встретились семьями? Безусловно, да, поскольку это во многом семейный праздник. Но я бы не стал советовать людям обнимать и целовать своих возрастных родственников. Это не станет нарушением правил, вы можете поступать так, но это будет неразумно, поскольку вы можете являться носителем вируса", - отметил он.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон также предупредил о важности соблюдения ограничительных мер для сдерживания инфекции. "У нас есть основания полагать, что к весне после начала вакцинирования населения и увеличения числа тестов на коронавирус мы покончим с ограничениями. Однако для этого мы сперва должны пережить тяжелую зиму, когда большая нагрузка ляжет на нашу систему здравоохранения с учетом того, что холодная погода способствует распространению вируса", - сказал глава правительства.

Во вторник британские власти объявили о смягчении ограничительных мер в период с 23 по 27 декабря. На эти пять праздничных дней семьям, живущим отдельно, будет разрешено встречаться и проводить время вместе. При этом речь идет о встрече лишь трех семей или трех компаний людей, живущих отдельно.

Методы борьбы с пандемией

Новый карантин начал действовать в Англии 5 ноября и продлится до 2 декабря, после чего будет возвращена система локальных ограничений. Руководство остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - само определяет набор санитарно-эпидемических мер. В целом они сопоставимы с английскими, что сделало карантин, по сути, общенациональным.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, в настоящее время закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте и который начали ослаблять лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.

После окончания ноябрьского карантина на территории большей части страны будет действовать второй (высокий) уровень угрозы. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00, в то же время все магазины, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и торговые центры будут открыты. Также разрешается проводить концерты и спортивные соревнования со зрителями в количестве не более 50% от полной вместимости объекта, но не более 2 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении. При этом запрещаются встречи между людьми, не проживающими под одной крышей, внутри зданий.

По состоянию на четверг в общей сложности из-за коронавируса в Великобритании умерли свыше 57 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в королевстве превысило 1,57 млн.