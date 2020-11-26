В Нью-Йорке в усеченном формате прошел парад ко Дню благодарения

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Традиционный парад по случаю Дня благодарения в Нью-Йорке не был совсем отменен из-за пандемии, но впервые за свою 94-летнюю историю прошел исключительно в режиме телетрансляции, без живой аудитории и на оцепленной полицией площади. В этом смог убедиться в четверг корреспондент ТАСС.

Организаторы заявляли о намерении сократить число участников на 88% и советовали зрителям не подвергать себя опасности и посмотреть процессию по телевизору дома. К этому публику подталкивала и погода - с утра в Нью-Йорке шел дождь. Участники парада были обязаны заранее сдать тест на наличие инфекции, к ним предъявлялись жесткие требованию по наличию защитных масок и соблюдению социальной дистанции.

Прямая трансляция шествия велась с огороженной кордонами полиции площади перед центральным универмагом Macy's на пересечении 34-й улицы, Бродвея и 6-й авеню. При этом выступления музыкантов и пролеты надувных фигур показали в записи, также во время трансляции можно было увидеть кадры с парадов прошлых лет.

Сама площадь была закрыта для публики и прессы. Наблюдать за происходящим можно было только с расстояния в несколько кварталов, однако и это сделать это было трудно. Надувные фигуры опускали на землю и сдували уже через несколько десятков метров, а возглавлявшая парадную колонну платформа с праздничной индейкой свернула на соседнюю улицу прежде, чем ее можно было отчетливо разглядеть.

"В целом я доволен, - признался в беседе с ТАСС один из случайных зрителей. - Конечно, это не то, к чему мы привыкли, но все равно лучше, чем ничего".

Публику не пустили на церемонию надувания воздушных шаров в Центральном парке. Не было школьных оркестров, которые обычно съезжаются в город со всей страны для участия в параде. Им на замену пришли несколько исполнительских коллективов из местных школ.