Следователи в Орле проверяют информацию о продаже марок с изображением Гитлера

ТАСС, 26 ноября. Следователи организовали проверку по сообщениям СМИ о продаже почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера в газетных киосках города Орел. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

"Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии", - говорится в сообщении.

Продажу марок прекратили.