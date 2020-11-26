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Следователи в Орле проверяют информацию о продаже марок с изображением Гитлера

Как сообщили в пресс-службе СК, продажу марок уже прекратили

ТАСС, 26 ноября. Следователи организовали проверку по сообщениям СМИ о продаже почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера в газетных киосках города Орел. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

"Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии", - говорится в сообщении.

Продажу марок прекратили.

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РоссияОрловская область
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