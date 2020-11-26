Никитин: восьмисотлетие Нижнего Новгорода достойно проведения на самом высоком уровне

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Празднование 800-летие Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году, достойно того, чтобы пройти на самом высоком уровне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который находится в регионе с рабочей поездкой.

"2021 год у нас он особенный - у нас 800 лет Нижнему Новгороду. Несмотря на то, что мы сокращаем программу, все равно, программа была ранее и есть законтрактованные, принятые обязательства, плюс в принципе это дата, которая достойна того, чтобы ее встретили на самом высоком уровне, поэтому ряд расходов мы, естественно, предусматриваем", - заявил он.

После встречи Никитин сообщил на своей странице в Instagram, что пригласил главу государства на празднование 800-летия города. "На личной рабочей встрече доложил о ситуации в области, борьбе с вирусом, реализации национальных проектов и поддержке экономики. Пригласил президента в Нижний на празднование 800-летия города", - сказано в сообщении.

По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся 12 июня 2021 года. В программу подготовки к юбилею города включены более 30 событий, в том числе фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, инклюзивный театральный фестиваль "Пиано fest", фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие. Кульминацией станет масштабное шоу, которое пройдет 21 августа на стадионе "Нижний Новгород".