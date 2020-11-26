Вышитый мастерицами ко Дню чувашской вышивки шестиметровый сурпан представили в Чебоксарах

ТАСС, 26 ноября. Лучшие мастерицы из всех районов Чувашии вышили шестиметровый сурпан (национальный женский головной убор) с орнаментом своих муниципалитетов ко Дню национальной вышивки, который в четверг впервые отметили в республике. Полотно представили в Чувашском государственном театре оперы и балета в Чебоксарах, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

"Специально к празднику в Чувашии была организована акция "Сурпан перле" [в переводе с чувашского "вместе"]". Ее участниками стали мастера народных промыслов со всей республики. Именно они создали необычайное по красоте и содержанию полотно с узорами различных муниципалитетов. Вышитый сурпан представил Чувашский государственный ансамбль песни и танца", - отмечается в сообщении.

Сурпан достигает 6 м в длину и 50 см в ширину. Вышитые фрагменты полотна соединены в единое мастерицами фабрики "Паха тере" [в переводе с чувашского "Чудесный узор"]". Сотрудницы предприятия также изготовили центральную часть сурпана с логотипом акции и символами 100-летия Чувашии.

Торжественное празднование Дня чувашской вышивки прошло в Чувашском государственном театре оперы и балета. В фойе театра представили работы лучших чувашских мастериц-вышивальщиц, артефакты исторического архива Чувашской Республики, экспонаты музея национальной вышивки, картины художников и уникальная коллекция книг Чувашского книжного издательства. На мероприятии лучшим мастерам региона вручили награды. Участников проекта и мастеров наградили памятными медалями, изготовленными специально к 100-летию Чувашской автономной области. "Наша задача - сохранить ту школу вышивки, которая есть сегодня, наполнять ее и расширять, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей культурой", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

В этот день в перинатальных центрах республики впервые состоялась акция "Рожденный в вышивке". Каждому ребенку, появившемуся на свет 26 ноября, подарили распашонку с элементами национального орнамента. На одежде для малышей вышиты чувашские символы, обозначающие детство, талант и успех, жизнь в мире и согласии, древо рода. Вместе с распашонкой родители малышей получили поздравительную открытку от главы республики, игрушку-погремушку и книгу известного мастера чувашского прикладного искусства Евгении Жачевой о чувашской вышивке. Главные врачи медицинских организаций предложили проводить акцию ежегодно.

В октябре глава республики подписал указ об учреждении Дня чувашской вышивки, который будет отмечаться ежегодно 26 ноября. В этот день родилась советская художница по вышивке Екатерина Ефремова (1914-2000), которая внесла большой вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранение традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии. Праздник призван сохранить традиции национальной вышивки как уникального культурного наследия народа.