Нижегородские власти направили на субсидирование бизнеса при пандемии 3 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области с начала пандемии направили на субсидирование затрат бизнеса на поддержание занятости 3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который находится в регионе с рабочей поездкой.

"Для нас самое важное - уровень жизни и рабочие места. Из федерального бюджета, вы видите, 15,8 млрд рублей поступило поддержки. Мы, кстати, были первым регионом в стране, который принял решение субсидировать напрямую затраты бизнеса на поддержание занятости. Мы субсидировали безвозвратно, безвозмездно, затраты на зарплаты, социальные платежи и коммунальные платежи. <…> Наших средств, кроме 15,8 млрд рублей федеральных, региональные затраты составили 3 млрд рублей", - сказал он.

Путин уточнил у главы региона, ведется ли переподготовка кадров. "По национальному проекту и в рамках поддержки по управлению занятости осуществляется в полном объеме и очень востребована", - ответил губернатор.

На уточняющий вопрос президента об эффективности этой меры Никитин отметил, что это эффективная форма помощи, особенно для тех, кто потерял работу.

"Если честно, в начале весны, когда все решения принимались, мы рассчитывали в лучшем случае сохранить уровень заработной платы, но сейчас мы прогнозируем рост, причем рост несколько выше, чем в среднем по стране - 1,6%. Что касается номинального уровня заработной платы, то уже по факту девяти месяцев мы имеем 4,6% рост номинальной заработной платы", - добавил Никитин.