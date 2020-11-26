Петербург и Ленобласть объединят усилия в сфере научно-технологического развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. На заседании научно-технического совета при губернаторе Санкт-Петербурга в четверг приняли концепцию научно-технологического развития Петербурга, в ней определили направления развития науки и технологий до 2030 года. Аналогичный документ готовится в Ленинградской области, в будущем совместный для двух регионов научный совет утвердит общую концепцию, сообщили в четверг в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Принятая нами концепция - добротный документ, но он должен быть доработан с учетом агломерации с Ленинградской областью. Мы не можем развиваться отдельно друг от друга. Промышленный и научный потенциал Петербурга и Ленинградской области, трудовые ресурсы дадут большое конкурентное преимущество для агломерации в целом", - цитирует пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Уже существует договоренность с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Рабочая группа правительств двух регионов займется доработкой и гармонизацией двух документов.

Губернатор отметил, что Петербург показывает существенный рост различных высокотехнологичных отраслей: IT, фармацевтики, медицины. В 2019 году петербургские ученые подали 4 624 патентных заявок и получили 2 946 патентов.